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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар, передают корреспонденты РИА Новости.

Спецоперация на Украине

Боестолкновения происходят в районе завода Knauf.

«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <…> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.

По словам бойцов, украинские националисты минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ. В окрестностях города боевики укрываются в соляных рудниках.

Огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника.

«Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно», — прокомментировал ситуацию разведчик.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что союзным силам удалось взять под контроль территорию завода Knauf.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

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