Союзные силы ведут бои с украинскими военными в Соледаре

Боестолкновения происходят в районе завода Knauf.
«Вот завод, с этой стороны песочный карьер. <…> Уже на третьей улице наши, завод начали потихоньку зачищать», — рассказал разведчик отдельного батальона Народной милиции ЛНР.
По словам бойцов, украинские националисты минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ. В окрестностях города боевики укрываются в соляных рудниках.
Огневую поддержку союзным силам оказывает бронетехника.
«Сейчас отработал наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. Отработал, как было слышно по рации, успешно», — прокомментировал ситуацию разведчик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что союзным силам удалось взять под контроль территорию завода Knauf.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.