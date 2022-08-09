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16:37 (мск), источник: Ведомости

В Крыму под Новофедоровкой произошло несколько взрывов

В районе поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма произошло несколько взрывов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

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«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки», — сообщил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил, что выехал в Новофедоровку на место происшествия.

Как отмечают «РИА Новости», в районе Новофедоровки расположены войсковая часть и военный аэродром. Глава администрации Сакского района Виктория Казьмирова подтвердила, что взрывы произошли на аэродроме, передает ТАСС.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

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