Число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму выросло до пяти

«По состоянию на 17:30, в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла», — сообщил Константин Скорупский.
«Пятый пострадавший находится в операционной. Оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести», — добавил Скорупский. Его слова приводит Олег Крючков, советник главы Крыма Сергея Аксенова.
По данным Минобороны России, на аэродроме «Саки» в районе поселка Новофедоровка произошла детонация нескольких боеприпасов. Ведомство сообщило, что авиационная техника не повреждена. Огневого воздействия, как отметили в Минобороны, на аэродром не было.