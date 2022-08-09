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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Число пострадавших в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму выросло до пяти

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в результате взрывов на военном аэродроме «Саки» пострадали пять человек. Одному из пострадавших оказывается хирургическая помощь. Ранее в МЧС сообщали о трех пострадавших.

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«По состоянию на 17:30, в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла», — сообщил Константин Скорупский.

«Пятый пострадавший находится в операционной. Оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести», — добавил Скорупский. Его слова приводит Олег Крючков, советник главы Крыма Сергея Аксенова.

По данным Минобороны России, на аэродроме «Саки» в районе поселка Новофедоровка произошла детонация нескольких боеприпасов. Ведомство сообщило, что авиационная техника не повреждена. Огневого воздействия, как отметили в Минобороны, на аэродром не было.

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Юлия Абугалиева

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