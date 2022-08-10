Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре

«И.о. командира спецназа “Ахмат” Ахмед “Комбат” Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов. Ранее они уже отлично себя проявили на луганском направлении, освободив от нацистских оккупантов 36 населенных пунктов, включая четыре города», — написал Кадыров.
Он также рассказал, что в Чечне подготовлены дополнительные отряды спецподразделений для участия в спецоперации. «На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тыс. прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тыс. воинов находятся в резерве и ждут своего часа. Они готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине», — добавил глава Чечни.