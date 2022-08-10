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12:53 (мск), источник: Известия

МО РФ сообщило об уничтожении поставленной Киеву немецкой машины «Гепард»

В районе Новопавловки Николаевской области уничтожена поставленная Киеву Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Об этом 10 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал он.

Также, по его словам, за сутки поражены пять пунктов управления, в том числе объекты полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новоселовке Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Новохристофоровки, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье», — добавил Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников.

Накануне в Минобороны сообщили, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск. Потери батальона составили свыше 340 человек убитыми и ранеными.

Конашенков 8 августа рассказал, как ВС РФ уничтожили около 150 боевиков вооруженных сил Украины под Харьковом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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