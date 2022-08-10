В Херсонской области сообщили о задержании группы пособников ВСУ

«Сотрудники правоохранительных органов в ходе реализации оперативной информации задержали 4 жителей Херсонской области 1977−1984 г. р. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», — говорится в сообщении.
В обнаруженных тайниках были изъяты несколько противотанковых мин и гранат, три автомата Калашникова, а также два гранатомета «Комар» польского производства. Один из задержанных, отметили в МВД, под видом поездок на рыбалку посещал места дислокации российских военных для последующей передачи сведений и координат ВСУ.
Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября.