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12:29 (мск), источник: Ведомости

В Херсонской области сообщили о задержании группы пособников ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех местных жителей в Голопристанском районе Херсонской области, помогавших ВСУ в организации тайников, а также перевозке диверсантов и боеприпасов, сообщило региональное управление МВД.

Спецоперация на Украине

«Сотрудники правоохранительных органов в ходе реализации оперативной информации задержали 4 жителей Херсонской области 1977−1984 г. р. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», — говорится в сообщении.

В обнаруженных тайниках были изъяты несколько противотанковых мин и гранат, три автомата Калашникова, а также два гранатомета «Комар» польского производства. Один из задержанных, отметили в МВД, под видом поездок на рыбалку посещал места дислокации российских военных для последующей передачи сведений и координат ВСУ.

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября.

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