14:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Ущерб от взрывов в крымской Новофедоровке предварительно составил 200 млн рублей
В Крыму составляют списки пострадавших от взрывов в Новофедоровке, восстановление гражданской инфраструктуры начнется после завершения работы следователей, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов. По предварительным данным, рассказали «Ъ» в совмине Крыма, гражданский ущерб оценивают в 200 млн руб., однако окончательные суммы назовет спецкомиссия. Количество пострадавших, по данным «Ъ», увеличилось до 14 человек.