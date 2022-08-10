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14:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Ущерб от взрывов в крымской Новофедоровке предварительно составил 200 млн рублей

В Крыму составляют списки пострадавших от взрывов в Новофедоровке, восстановление гражданской инфраструктуры начнется после завершения работы следователей, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов. По предварительным данным, рассказали «Ъ» в совмине Крыма, гражданский ущерб оценивают в 200 млн руб., однако окончательные суммы назовет спецкомиссия. Количество пострадавших, по данным «Ъ», увеличилось до 14 человек.

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«Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием», — сообщил Аксенов.

По его словам, повреждены 62 многоэтажки, 20 коммерческих объектов и еще несколько десятков частных домов. Из основных повреждений: выбитые окна и остекление балконов, двери. Помимо этого повреждено или уничтожено несколько десятков автомобилей.

Глава республики также отметил, что восстановление поврежденных домов начнется сразу после того, как специалисты СКР завершат работу в зоне чрезвычайного происшествия. Деньги на восстановление объектов обещают выплатить из резервного фонда. Также людям выдадут компенсации в размере 10 тыс., 15 тыс. и 100 тыс. руб. в зависимости от ущерба.

Как сообщили «Ъ» в минздраве Республики Крым, количество пострадавших от взрывов на военном аэродроме, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 14 человек.

Количество эвакуированных из поврежденных домов за сутки достигло 252, их разместили в двух общежитиях аграрного колледжа в соседнем населенном пункте.

Напомним, 9 августа на территории военного аэродрома Саки, который фактически дислоцирован в курортном городке Новофедоровка, произошла серия мощных взрывов. По данным Минобороны РФ, на территории аэродрома сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В военном ведомстве утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал: ни люди, ни техника.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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