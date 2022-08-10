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17:37 (мск), источник: Газета.Ру

Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках про российскую армию

Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили официальное обвинение по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщил РИА «Новости» ее адвокат Дмитрий Захватов.

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«Ей предъявили обвинение по пункту “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сказал он.

Захватов отметил, что следствие составило протокол задержания и сегодняшнюю ночь Овсянникова проведет в ИВС (изолятор временного содержания — Газета.Ru) на Петровке, а в данный момент идет допрос.

Адвокат добавил, что поводом для возбуждения дела стал ее пикет на Софийской набережной Москвы.

Вопрос о мере пресечения, по его словам, остается открытым.

Ранее сообщалось, что к бывшему редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой пришли с обыском.

14 марта журналистка ворвалась в студию программы «Вести» во время прямого эфира с антивоенным плакатом. Был составлен протокол по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). По факту инцидента на нее был наложен штраф в размере 30 тыс. рублей за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».

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