Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках про российскую армию

«Ей предъявили обвинение по пункту “д” части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сказал он.
Захватов отметил, что следствие составило протокол задержания и сегодняшнюю ночь Овсянникова проведет в ИВС (изолятор временного содержания — Газета.Ru) на Петровке, а в данный момент идет допрос.
Адвокат добавил, что поводом для возбуждения дела стал ее пикет на Софийской набережной Москвы.
Вопрос о мере пресечения, по его словам, остается открытым.
Ранее сообщалось, что к бывшему редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой пришли с обыском.
14 марта журналистка ворвалась в студию программы «Вести» во время прямого эфира с антивоенным плакатом. Был составлен протокол по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). По факту инцидента на нее был наложен штраф в размере 30 тыс. рублей за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».