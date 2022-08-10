Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
10 августа, источник: © РИА Новости

Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне, сообщил журналистам в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной республики Эдуард Басурин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои», — сказал Басурин.

Он также заявил об изменении тактики проведения специальной военной операции в Донбассе.

«Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась, нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться», — сказал Басурин.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода «КНАУФ-Гипс» на юго-востоке Соледара (ДНР).

 Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко
Зеленского сравнили с Гитлером после слов о россиянах
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ
Шойгу вручил медали Героям России
Пушилин заявил об освобождении порядка половины ДНР
Кадыров сообщил о взятии под контроль завода Knauf в Соледаре
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта