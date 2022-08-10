Союзные силы зашли в Соледар и Артемовск

«На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои», — сказал Басурин.
Он также заявил об изменении тактики проведения специальной военной операции в Донбассе.
«Тактика ведения специальной военной операции чуть-чуть видоизменилась, нет большого окружения средств противника, который находится здесь, на Донбассе. Он (противник — ред.) будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться», — сказал Басурин.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода «КНАУФ-Гипс» на юго-востоке Соледара (ДНР).