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11:01 (мск), источник: Газета.Ру

N-tv: две трети отправленных Украине Западом гаубиц PzH 2000 вышли из строя

Две трети артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые Германия и Нидерланды передали Вооруженным силам Украины, вышли из строя. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

Спецоперация на Украине
Источник: Bundeswehr

По словам депутата бундестага от Свободной демократической партии Германии Маркуса Фабера, большая часть из 15 самоходных гаубиц, предоставленных Киеву, не работают. Он уточнил, что виной этому стал не «российский огонь», а то, что украинские ВСУ «активно используют» эти вооружения.

«Я узнал от Минобороны, что пять из 15 самоходных гаубиц все еще находятся в рабочем состоянии», — сказал парламентарий. По его словам, в связи с этим Киев попросил предоставить больше запасных частей. «В принципе, в Киеве тогда “оптимистично настроены, что смогут снова поднять боеготовность”, — добавил Фабер.

Несмотря на то, что Германия поставила Украине некоторые запчасти, сложности возникают с возможностью срочного ремонта оружия на месте. До сих пор вооружение могло подвергнуться только небольшому ремонту. Согласно информации украинской стороны, к настоящему времени из Германии доставлено десять танковых гаубиц PzH 2000, а также еще пять из Нидерландов, уточнил Фабер.

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