По словам депутата бундестага от Свободной демократической партии Германии Маркуса Фабера, большая часть из 15 самоходных гаубиц, предоставленных Киеву, не работают. Он уточнил, что виной этому стал не «российский огонь», а то, что украинские ВСУ «активно используют» эти вооружения.
«Я узнал от Минобороны, что пять из 15 самоходных гаубиц все еще находятся в рабочем состоянии», — сказал парламентарий. По его словам, в связи с этим Киев попросил предоставить больше запасных частей. «В принципе, в Киеве тогда “оптимистично настроены, что смогут снова поднять боеготовность”, — добавил Фабер.
Несмотря на то, что Германия поставила Украине некоторые запчасти, сложности возникают с возможностью срочного ремонта оружия на месте. До сих пор вооружение могло подвергнуться только небольшому ремонту. Согласно информации украинской стороны, к настоящему времени из Германии доставлено десять танковых гаубиц PzH 2000, а также еще пять из Нидерландов, уточнил Фабер.