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10:34 (мск), источник: © РИА Новости

ПВО отразила атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Средства ПВО отразили атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА (беспилотные летательные аппараты — Прим. ред.)», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, ПВО России все атаки отразила, огневые артиллерийские позиции ВСУ «подавляются контрбатарейным огнем».

В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации.

Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.

Украинские войска уже несколько раз предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган», осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.

На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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