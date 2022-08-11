Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
10:40 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Приграничные посёлки Тëткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже», — написал Старовойт.

Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам. После одной из атак в мае погиб мужчина.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

 Немецкий министр извинилась за возмутительные фотографии с Кличко
Зеленского сравнили с Гитлером после слов о россиянах
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за дронов
Две трети отправленных Украине гаубиц PzH 2000 вышли из строя
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
ПВО отразила атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта