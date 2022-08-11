Российские хакеры опубликовали данные работников Lockheed Martin, поставщика РСЗО HIMARS

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — указано в сообщении.
Под комментарием опубликовано видео, на котором показана таблица с данными сотен сотрудников Lockheed Martin: имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.
Хакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав корпорации «хакерские атаки нового уровня». Среди причин Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS, которые используются в военных действиях на Украине.
В недавнем интервью «Газете.Ru» KillMilk пообещал, что его новые атаки будут иметь последствия в виде человеческих жертв. Он также добавил, что первыми жертвами его деятельности станут сотрудники Lockheed Martin.