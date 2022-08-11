Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС

«По поручению председателя Следственного комитета Бастрыкина следователи СК России в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, направленной на создание масштабной катастрофы. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС — повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.