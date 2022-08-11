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13:37 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили 20 украинских пунктов управления

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 20 пунктов управления украинских войск бригадного и батальонного звеньев, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой Народной Республики и Трудовое Запорожской области», — сказали в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что армией РФ уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

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