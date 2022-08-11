Минобороны сообщило о ликвидации более 50% состава двух бригад ВСУ

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
За сутки российские силы поразили двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, а также восемь складов боеприпасов в Донецкой народной республике и Запорожской области.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня “Град”, два артиллерийских взвода орудий “Акация” и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области сбили вертолет Ми-24. Российские средства ПВО за сутки уничтожили семь беспилотников в Харьковской области и перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня в районе Лисичанска.
По данным Минобороны, всего с начала военной операции украинская армия потеряла 267 самолетов, 146 вертолетов, более 1,7 тыс. беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, свыше 4,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин РСЗО, более 3,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 4,8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.