Курский губернатор сообщил о 25 «прилетах» в результате обстрела ВСУ

«Приграничные поселки Глушковского района — Теткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
В поселке Попово-Лежачи, по которому пришелся наибольший удар, оказались повреждены гражданские объекты, несколько автомобилей, сельскохозяйственная техника, а также две линии электроснабжения. Местные жители успели укрыться благодаря работе системы экстренного оповещения.
Приграничные поселки находятся рядом с Сумской областью Украины, они неоднократно подвергались обстрелам после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим в Курской области 11 апреля ввели «желтый» уровень террористической опасности, который также неоднократно продлевался. 8 августа Старовойт принял решение в очередной раз продлить «желтый» уровень опасности еще на 15 суток — до 23 августа.
Также 8 августа повышенный уровень террористической опасности до 22 августа продлил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. 9 августа аналогичным образом поступили и власти Крыма.