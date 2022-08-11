На Запорожье сообщили о втором за день обстреле территории АЭС со стороны ВСУ

«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять “прилетов” в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять “прилетов” произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС», — написал он в Telegram-канале.
Рогов добавил, что ВСУ нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра. «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал он.
В ВГА города Энергодара отметили, что удары не привели к пожарам на энергоблоках. «Информация [о последствиях обстрела] уточняется, но энергоблок точно не горит», — сказал представитель ВГА.
Российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и АЭС. С начала августа ВСУ как минимум пять раз пытались нанести удары по территории АЭС и Энергодару: 5 августа они трижды обстреляли район станции, 6 августа под обстрел попали санаторий ЗАЭС и водозабор в Энергодаре, 7 августа был нанесен еще один удар по АЭС, в зоне поражения был район хранилища отработавшего ядерного топлива.