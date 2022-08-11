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16:52 (мск), источник: ТАСС

На Запорожье сообщили о втором за день обстреле территории АЭС со стороны ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины второй раз за день подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и город Энергодар. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять “прилетов” в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять “прилетов” произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС», — написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что ВСУ нанесли удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра. «Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал он.

В ВГА города Энергодара отметили, что удары не привели к пожарам на энергоблоках. «Информация [о последствиях обстрела] уточняется, но энергоблок точно не горит», — сказал представитель ВГА.

Российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и АЭС. С начала августа ВСУ как минимум пять раз пытались нанести удары по территории АЭС и Энергодару: 5 августа они трижды обстреляли район станции, 6 августа под обстрел попали санаторий ЗАЭС и водозабор в Энергодаре, 7 августа был нанесен еще один удар по АЭС, в зоне поражения был район хранилища отработавшего ядерного топлива.

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