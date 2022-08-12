Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС

«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент», — сказал Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которое транслировалось на официальном сайте организации.
Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.
11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».
В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.
В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.
Тогда же Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта. При этом Антониу Гутерриш тогда отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.