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02:03 (мск), источник: Известия

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС

Непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в данный момент отсутствует. Такое заявление 11 августа сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент», — сказал Гросси на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которое транслировалось на официальном сайте организации.

Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

11 августа украинские боевики дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, было зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще пять прилетов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон находится в пределах нормы. Кроме того, в результате атаки националистов оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».

В тот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал стороны конфликта в Донбассе начать переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС.

В свою очередь, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что приглашали представителей ООН и МАГАТЭ посетить ЗАЭС, однако ответа от них не последовало. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС представляет повышенную радиологическую и радиоактивную опасность из-за рисков ударов по могильникам, где находятся цезий, стронций, уран и другие металлы в виде отработанных материалов.

Тогда же Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта. При этом Антониу Гутерриш тогда отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

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