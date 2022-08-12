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Спецоперация на Украине
05:51 (мск), источник: Газета.Ру

WP: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 триллиона на Украине

По информации The Washington Post, после начала спецоперации на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12,4 трлн.

Источник: AP 2022

Издание пишет, что под контролем РФ находится 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятая часть природного газа, 42% — металлов и треть месторождений редкоземельных элементов. Речь в том числе о месторождении лития, необходимого для производства аккумуляторов.

Также на подконтрольных территориях оказались месторождения урана, золота и известняка. Таким образом Киев может потерять доступ к двум третям своих запасов.

Многие полезные ископаемые с этих месторождений необходимы для создания и функционирования высокотехнологичной продукции от микроэлектроники до комплектующих для авиации.

WP напомнило, что это затруднит западным странам поиск альтернатив импорту из России и Китая.

5 августа официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что эмбарго Евросоюза (ЕС) на закупки угля из России вступит в силу 10 августа и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис.

Александра Ипполитова

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