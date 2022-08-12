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04:42 (мск), источник: Газета.Ру

Novartis: ребенок скончался в России при применении препарата Zolgensma

В России, при применении препарата Zolgensma, предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии, скончался ребенок, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую фирму — производителя лекарства Novartis.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Novartis, ребенок погиб из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии. В России препарат Zolgensma был зарегистрирован в конце 2021 года.

Кроме того, с похожими симптомами скончался страдающий СМА ребенок из Казахстана.

Ранее в Минздраве заявили, что российский препарат от СМА поступит в продажу в 2026 году.

Препараты от СМА являются наиболее дорогими и сложными лекарствами в мире — это генозаместительные препараты, такие как «Золгенсма», которые вводятся один раз, после чего СМА больше не будет угрожать здоровью человека. Наиболее эффективное лечение СМА — диагностика в раннем возрасте и введение препарата до двух лет. Стоимость «Золгенсма» составляет $2 млн за одну дозу.

Данила Титоренко

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