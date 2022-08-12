Novartis: ребенок скончался в России при применении препарата Zolgensma

Согласно данным Novartis, ребенок погиб из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии. В России препарат Zolgensma был зарегистрирован в конце 2021 года.
Кроме того, с похожими симптомами скончался страдающий СМА ребенок из Казахстана.
Ранее в Минздраве заявили, что российский препарат от СМА поступит в продажу в 2026 году.
Препараты от СМА являются наиболее дорогими и сложными лекарствами в мире — это генозаместительные препараты, такие как «Золгенсма», которые вводятся один раз, после чего СМА больше не будет угрожать здоровью человека. Наиболее эффективное лечение СМА — диагностика в раннем возрасте и введение препарата до двух лет. Стоимость «Золгенсма» составляет $2 млн за одну дозу.