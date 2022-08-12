Ученые: вымирание крокодилов приведет к экологической катастрофе Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что исчезновение крокодилов повлечет за собой разрушительные экологические последствия
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
Спецоперация на Украине
06:19 (мск), источник: ТАСС

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу помиловал вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который был приговорен за коррупцию. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: AFP 2022

В августе 2021 года Ли Чжэ Ён уже был освобожден условно-досрочно из тюрьмы в ходе амнистии по случаю Дня освобождения Кореи, однако для полного восстановления в правах ему требовалось президентское помилование. По данным Минюста, на этот раз президент помиловал 1 691 человека по случаю отмечаемого 15 августа праздника.

В этот список был включен вице-президент Samsung Electronics, но не попал приговоренный к 17 годам тюрьмы за коррупцию экс-президент страны Ли Мён Бак. Он, по данным агентства, был исключен из перечня в последний момент на фоне снижения рейтинга действующего президента. В администрации Юн Сок Ёля сочли, что помилование непопулярного в обществе Ли Мён Бака может снизить уровень поддержки действующего президента.

В 2018 году вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы с отсрочкой исполнения. Его обвиняли в даче взятки бывшему президенту страны Пак Кын Хе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему "Газпром" отказывается принимать турбину?
Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром — МИД КНР о визите Пелоси
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта