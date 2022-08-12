Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

Регион на данный момент освобожден более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинских войск.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — сказал Рогов.
По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», — сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.