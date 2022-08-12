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10:43 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области

ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена», — говорится в публикации.

Этот населенный пункт находится на границе с Сумской областью Украины.

В Курской области из-за обстрелов приграничных районов действует желтый уровень террористической опасности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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