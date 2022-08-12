ВСУ обстреливали ЗАЭС управляемыми снарядами западного производства

«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемые, — они летят туда, куда их отправляли», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
По его словам, один из снарядов упал «в десяти метрах от площадки хранения ядерного топлива». В ВГА пообещали вскоре представить доказательства и подтверждения атаки. Рогов ранее заявил об обстреле ЗАЭС, после которого оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская».
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах, объявивших о планах войти в состав России, сформированы пророссийские администрации. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В четверг, 11 августа, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что после артиллерийского огня со стороны населенного пункта Никополь повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.