Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре.
«Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — сказал он.
В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный.
Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.