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12:03 (мск), источник: Life.ru

Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре

Обстреливали Запорожскую АЭС 11 августа военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

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Запорожские власти установили причастных к обстрелам АЭС в Энергодаре.

«Уже определены, кто чётко стрелял и попадал [по территории ЗАЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — сказал он.

В ходе обстрела станция получила некритические повреждения. По словам Рогова, с точки зрения ядерной безопасности на территории АЭС уровень радиоактивного фона остаётся в пределах нормы, природный.

Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

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