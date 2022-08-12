14:27 (мск), источник: Коммерсантъ
В омской пятиэтажке обрушилась стена
Стена пятиэтажного жилого дома обрушилась в Омске. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Об обрушении стены многоквартирного дома № 53 по ул. 20 Партсъезда сообщил Telegram-канал прокуратуры Омской области. По его данным, в настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция. «Органами прокуратуры Омской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана правовая оценка причин произошедшего обрушения», — говорится также в сообщении.
На место, по данным пресс-службы мэрии Омска, выехал и глава города Сергей Шелест. Он дал поручение подготовить места для временного размещения жильцов и маневренный фонд для расселения.
Валерий Лавский