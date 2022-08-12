Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

«Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется», — сказал РИА Новости Стремоусов.
Он добавил, что обстрел Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Стреляли из HIMARS», — сказал Стремоусов.
ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.