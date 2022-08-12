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15:36 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия обстреляла Каховскую ГЭС в Херсонской области, в целом ракетная атака отражена, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется», — сказал РИА Новости Стремоусов.

Он добавил, что обстрел Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Стреляли из HIMARS», — сказал Стремоусов.

ВСУ неоднократно обстреливали территорию ГЭС в Новой Каховке. Особенно мощный удар украинские силовики нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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