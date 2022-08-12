Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС

«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», — сказал он в эфире «Первого канала».
«Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», — подчеркнул Рогов.
Ранее представитель администрации заявил, что украинские войска обстреливали территорию АЭС в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Удары наносили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.