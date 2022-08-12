Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
17:54 (мск), источник: © РИА Новости

Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», — сказал он в эфире «Первого канала».

По его словам, ВСУ намеренно наносят удары по ЛЭП, и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество.

«Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива», — подчеркнул Рогов.

Ранее представитель администрации заявил, что украинские войска обстреливали территорию АЭС в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Удары наносили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков.

ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО «Ураган» по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

 СМИ: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов
В США захотели 'деколонизировать Россию'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Историю Запорожья внедрят в общий курс истории России
Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракет HIMARS и станции РЛС
Медведев обвинил Киев и Запад в попытке устроить новый Чернобыль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта