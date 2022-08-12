18:00 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
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«Укронацисты обстреляли завод “Стирол”. Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем!» — написал он в своем Telegram-канале.
По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за пять минут выпустили по городу 27 снарядов калибра 152 миллиметра.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:45 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка: выпущено 15 снарядов калибра 152 миллиметра; 16:50 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. шахты Изотова): выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра», — говорится в официальном Telegram-канале.
Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка, в городе, кроме концерна, находятся крупные угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, который находится под контролем республики с 2014 года.
До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.