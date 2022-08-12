Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
21:52 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Войска Украины заминировали мосты в Днепропетровской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

Он напомнил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 СМИ: Киев потерял контроль над месторождениями на 12 триллионов долларов
В США захотели 'деколонизировать Россию'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО РФ: ВСУ планируют взорвать мосты в Днепропетровской области
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Историю Запорожья внедрят в общий курс истории России
Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракет HIMARS и станции РЛС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта