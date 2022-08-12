Минобороны сообщило о планах ВСУ взорвать мосты в Днепропетровской области

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал Мизинцев.
Он напомнил, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.