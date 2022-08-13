12:42 (мск), источник: Фонтанка
Тело матроса «Авроры» нашли под тем же мостом, с которого он упал
Спасатели и водолазы закончили поиски матроса «Авроры» Вячеслава Демиденко. Тело нашли в нескольких метрах от места падения.
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Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, тело обнаружили незадолго до полудня 13 августа. Его нашли под Сампсониевским мостом, где матрос и пропал.
Ранее «Фонтанка» писала, что поиски растягиваются по течению — вплоть до Финского залива.
Матрос Демиденко пропал утром 11 августа, он в колонне шел от Военно-медицинской академи к крейсеру. Мать 19-летнего молодого человека уверена, что произошел несчастный случай — у сына были отличные показатели по здоровью, в том числе психологическому. Военное следствие возбудило дело о доведении до самоубийства. По данным «Фонтанки», мотивом поступка стало желание продемонстрировать сослуживцам свою удаль.