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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Руководство Каховской ГЭС сообщило об отключении одной из турбин станции

Замдиректора Каховской ГЭС Арсений Зеленский рассказал ТАСС, что одна из турбин станции была отключена из-за риска возгорания масляного хранилища. Оно было повреждено ракетными осколками после вчерашнего обстрела станции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — сообщил журналистам Зеленский.

Он добавил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской ГЭС, подвергают риску функционирование Запорожской АЭС (ЗАЭС).

12 августа пророссийские власти Запорожской области Украины заявили о намерении законсервировать ЗАЭС из-за частых обстрелов станции. 11 августа она была обстреляна трижды, что послужило поводом для созыва экстренного заседания ООН.

Андрей Сапожников

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