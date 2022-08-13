Руководство Каховской ГЭС сообщило об отключении одной из турбин станции

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — сообщил журналистам Зеленский.
Он добавил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской ГЭС, подвергают риску функционирование Запорожской АЭС (ЗАЭС).
12 августа пророссийские власти Запорожской области Украины заявили о намерении законсервировать ЗАЭС из-за частых обстрелов станции. 11 августа она была обстреляна трижды, что послужило поводом для созыва экстренного заседания ООН.