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16:28 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы полностью освободили село Уды в Харьковской области

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российское министерство обороны сообщило об освобождении села Уды в Харьковской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды», — говорится в сводке.

Кроме того, российские военные поразили в Харькове штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.

Продолжаются наступательные действия и на других направлениях, добавили в военном ведомстве. Так, за сутки союзные силы уничтожили в ДНР более 200 националистов. ВКС нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе Дзержинска — это подразделение потеряло около 40 человек личного состава и девять единиц техники.

В районе села Срибное огневые удары по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ уничтожили около 200 националистов и 15 единиц техники. А в окрестностях сел Опытное и Первомайское более 200 военнослужащих украинской 56-й мотопехотной бригады отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.

Всего за время специальной военной операции российские войска уничтожили 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин РСЗО, 3298 артиллерийских орудий и минометов, а также 4888 военных автомобилей.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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