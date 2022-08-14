Reuters сообщил о прибытии в Сирию судна с украинским зерном

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне c 26 000 т кукурузы 1 августа отплыло из Одессы и должно было направиться в Ливан. На следующий день судно достигло Стамбула, где его досмотрели. Покупатель в итоге отказался приобретать первую партию украинского зерна из-за задержки доставки, сообщало посольство Украины в Ливане.
Посольство Украины в Ливане не прокомментировало пункт назначения корабля, пишет агентство. Ранее Киев обвинил Сирию в импорте не менее 150 000 т зерна, которое, как утверждалось, было разграблено с украинских складов после начала боевых действий на Украине. Страна разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания последней независимости ДНР и ЛНР.
Из украинского порта Южный в ближайшие дни также отправится в Африку зафрахтованное ООН судно MV Brave Commander. По данным Reuters, сейчас в порту завершается погрузка более 23 000 т пшеницы.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.