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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой народной республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская ПВО перехватила два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.

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