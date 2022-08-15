14:44 (мск), источник: © РИА Новости
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
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«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой народной республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО перехватила два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.