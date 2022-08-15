Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР

«Четырнадцатого августа 2022 года, в 19.50 (совпадает с мск), территория государственного бюджетного учреждения “Донецкая исправительная колония государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики” подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Пострадавших среди личного состава и осужденных нет», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела колонии повреждены основное и предупредительное ограждения участка № 3.
Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.