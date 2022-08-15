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14:41 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска в воскресенье обстреляли колонию в ДНР

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли исправительную колонию в ДНР, пострадавших нет, сообщает министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

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Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого августа 2022 года, в 19.50 (совпадает с мск), территория государственного бюджетного учреждения “Донецкая исправительная колония государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики” подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Пострадавших среди личного состава и осужденных нет», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела колонии повреждены основное и предупредительное ограждения участка № 3.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

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