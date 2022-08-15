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16:37 (мск), источник: ТАСС

В Волгоградской области предотвратили теракт, готовившийся спецслужбами Украины

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области, готовившийся под контролем спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса», — сообщили в ЦОС.

В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесак). На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Как отметили в ЦОС, «установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены “Реструкта” гражданин России Андрей Чуенков 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона “Ураган”, и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона “Азов” (запрещен в РФ) и близкой связью его основателя А. Билецкого».

ФСБ во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова, а также розыску их пособников на территории России.

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