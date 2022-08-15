В районе Запорожской АЭС прогремели взрывы после обстрела ВСУ

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Также под обстрел попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка.
Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов станции. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить АЭС. Помимо этого, на прошлой неделе ситуация обсуждалась на заседании Совбеза ООН. Как отмечал заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский, никто из его участников не поддержал киевскую версию событий.