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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму горит трансформаторная подстанция «Джанкой» и склад боеприпасов

В районе села Майского, недалеко от города Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции. Также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила. Порядка 2 тыс. жителей эвакуированы из Майского. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

В силовых структурах Крымского полуострова заявили «РИА Новости», что трансформаторная подстанция в Джанкое загорелась «после сильного хлопка». По словам источника агентства, хлопок произошел в 6:00.

Минобороны РФ официально подтвердило, что в Майском произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В ведомстве отметили, что серьезно пострадавших нет.

Минэнерго России отмечает, что электроснабжение потребителей в результате пожара на подстанции не нарушено.

Подстанция 330 кВ «Джанкой» была введена в эксплуатацию в 1964 году. В 2017 году на подстанции провели замену оборудования. «Джанкой» считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.

9 августа на территории военного аэродрома Саки, который находится в курортном городке Новофедоровка, произошла серия взрывов. По версии Минобороны РФ, на складе сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате инцидента пострадали 14 граждан, один человек погиб. Глава Крыма отрицает, что ЧП привело к бегству туристов.

Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
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Лаура Кеффер

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