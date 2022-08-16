18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
10:19 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Из-за роста заболеваемости коронавирусом следует вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — сказал он.

В июле-августе в стране резко возросла заболеваемость коронавирусом: так, с начала к середине августа число заболевших в сутки увеличилось более чем в 2,5 раза.

На пике количество новых случаев преодолело отметку 28 тыс. за сутки (до этого последний раз такое фиксировали в марте). По данным на 15 августа число зараженных немного снизилось, до 25 тыс.

На фоне подъема заболеваемости в регионах заговорили о возврате к масочному режиму. В Бурятии уже ввели обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах. В Санкт-Петербурге и на Алтае использование масок носит рекомендательный характер, в Татарстане также призвали вернуться к масочному режиму в учреждениях.

Среди других рекомендаций — ревакцинация, в особенности тех, кто относится к группе риска (пожилые и страдающие хроническими заболеваниями). Коллективный иммунитет в стране к 12 августа упал до 7,4%.

 Путин сделал заявление, касающееся спецоперации
Назван регион РФ, где Киев готовил теракт
Коронавирус COVID-19
Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться
Глава Pfizer заболел COVID после четырех доз вакцины
Первый регион снова введет маски в общественных местах
В Москве за сутки госпитализировали 345 человек с COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта