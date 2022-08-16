При пожаре на складе боеприпасов в Джанкое пострадали два человека

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — написал Аксенов в Telegram. Он призвал «доверять только официальной информации».
По версии Минобороны, возгорание случилось около 6:15. В пресс-релизе ведомства говорится, что пожар произошел на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Минэнерго России подтвердило, что также загорелась трансформаторная подстанция «Джанкой». В ведомстве уверяют, что электроснабжение потребителей не нарушено.
Глава села Майское Николай Карпец рассказал, что в некоторых домах лопнули стекла в окнах и шифер на кровлях. «На данный момент за медицинской помощью никто не обращался, (один случай.— “Ъ”) порез стеклом», — заявил «РИА Новости» Карпец.
Из села эвакуировано около 2 тыс. жителей. Это уже второй инцидент на Крымском полуострове с начала месяца. 9 августа на военном аэродроме Саки, расположенном в курортном городке Новофедоровка, произошла серия взрывов. По версии Минобороны РФ, на складе сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате инцидента пострадали 14 граждан, один человек погиб. Глава Крыма отрицает, что ЧП привело к бегству туристов.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму