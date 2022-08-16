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10:06 (мск), источник: Коммерсантъ

При пожаре на складе боеприпасов в Джанкое пострадали два человека

В воинской части в районе поселка Майский произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов, подтвердили в Минобороны России. Прибывший на место ЧП глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что детонация продолжается. Два человека получили ранения. Из-за чего начался пожар, не уточняется.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — написал Аксенов в Telegram. Он призвал «доверять только официальной информации».

По версии Минобороны, возгорание случилось около 6:15. В пресс-релизе ведомства говорится, что пожар произошел на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Минэнерго России подтвердило, что также загорелась трансформаторная подстанция «Джанкой». В ведомстве уверяют, что электроснабжение потребителей не нарушено.

Глава села Майское Николай Карпец рассказал, что в некоторых домах лопнули стекла в окнах и шифер на кровлях. «На данный момент за медицинской помощью никто не обращался, (один случай.— “Ъ”) порез стеклом», — заявил «РИА Новости» Карпец.

Из села эвакуировано около 2 тыс. жителей. Это уже второй инцидент на Крымском полуострове с начала месяца. 9 августа на военном аэродроме Саки, расположенном в курортном городке Новофедоровка, произошла серия взрывов. По версии Минобороны РФ, на складе сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате инцидента пострадали 14 граждан, один человек погиб. Глава Крыма отрицает, что ЧП привело к бегству туристов.

Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
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Лаура Кеффер

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