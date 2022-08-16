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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Из-за взрывов боеприпасов поезда в Крым будут останавливаться под Феодосией

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие с материковой части России, будут останавливать на станции Владиславовка (расположена на линии Джанкой—Феодосия). Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов. Таким образом прямое железнодорожное сообщение между материковой Россией и Симферополем, Севастополем и Евпаторией было прервано.

«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», — подтвердил собеседник ТАСС в местных экстренных службах.

По данным источников «Ъ» во властных структурах региона, причиной для пересадки пассажиров на автобусы могла стать или авария на железнодорожных путях, или отработка вопросов безопасности. 34 автобусов выехали в район Феодосии, чтобы развезти людей. В поездах крымского направления накануне ввели 3 уровень опасности: усилили досмотр и ввели запрет на сопровождающих.

Источник «Ъ» также сообщил, что накануне на полуострове усилили досмотр поездов, прибывающих с материка, и ввели ряд новых ограничительных мер для пассажиров. На «Крымской железной дороге» данную информацию пока не комментируют.

Сегодня утром в Джанкойском районе Крыма были зафиксированы взрывы на местном полигоне, в результате которых пострадали два человека. Около двух тысяч человек были эвакуированы из зоны происшествия, впоследствии Минобороны России уточняло, что причиной взрывов стало возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов.

Михаил Беляев, Андрей Сапожников

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