11:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Из-за взрывов боеприпасов поезда в Крым будут останавливаться под Феодосией
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие с материковой части России, будут останавливать на станции Владиславовка (расположена на линии Джанкой—Феодосия). Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов. Таким образом прямое железнодорожное сообщение между материковой Россией и Симферополем, Севастополем и Евпаторией было прервано.