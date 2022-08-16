18:10 (мск), источник: © РИА Новости
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. После детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма власти республики ввели режим ЧС, сообщил Сергей Аксенов.
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«Мы в режиме ЧС находимся», — заявил он.
При этом в пресс-службе главы республики уточнили, что режим ЧС регионального характера введен с учетом нескольких пострадавших сел в Джанкойском районе Крыма.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Как рассказал Сергей Аксенов, двое гражданских получили ранения — легкие и средней степени тяжести. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек. В Минобороны заявили, что причиной взрыва стала диверсия.
При разлете боеприпасов повредились железнодорожные пути, из-за чего задерживаются семь пассажирских поездов. Полотно уже восстановили, но движение возобновят только после проведения всех мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.