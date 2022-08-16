Украинские диверсанты подорвали в Курской области связанные с АЭС опоры ЛЭП

«Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», — говорится в релизе.
Диверсия, по заявлению ФСБ, привела к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС». Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут.
Охрана объектов атомной энергетики усилена. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».