В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите

Корреспондент РИА Новости ранее во вторник сообщил, что самолёт не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица. Никто не пострадал.
«При взлёте воздушного судна Ту- 214 специального летного отряда “Россия” из аэропорта Чита произошло попадание птицы в один из двигателей. После выполнения взлёта экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем», — говорится в сообщении.
«Согласно предварительной информации при взлёте самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, из-за чего осуществилось самопроизвольное выключение двигателя вследствие возникновения эффекта помпажа. Для расследования обстоятельств и причин авиационного инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Комиссия приступила к расследованию», — добавили в ведомстве.