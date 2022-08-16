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16:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Росавиации рассказали подробности инцидента с бортом правительства в Чите

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Двигатель самолёта Ту-214 специального лётного отряда «Россия» с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина после попадания птицы отключился, самолёт сел в Чите штатно с одним работающим двигателем, сообщает Росавиация.

Источник: © РИА Новости

Корреспондент РИА Новости ранее во вторник сообщил, что самолёт не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица. Никто не пострадал.

«При взлёте воздушного судна Ту- 214 специального летного отряда “Россия” из аэропорта Чита произошло попадание птицы в один из двигателей. После выполнения взлёта экипаж воздушного судна выполнил стандартные эксплуатационные процедуры, регламентируемые сложившейся ситуацией, и произвел штатное приземление в аэропорту вылета Чита с одним работающим двигателем», — говорится в сообщении.

«Согласно предварительной информации при взлёте самолета после уборки шасси произошло попадание в один из двигателей крупной птицы, из-за чего осуществилось самопроизвольное выключение двигателя вследствие возникновения эффекта помпажа. Для расследования обстоятельств и причин авиационного инцидента назначена комиссия Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Комиссия приступила к расследованию», — добавили в ведомстве.

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