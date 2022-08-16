18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
18:13 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреливают Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Энергодар c провокационными целями, заявила пресс-служба администрации города.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Боевики Зеленского ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что с 15:00 жилые районы города непрерывно обстреливают из артиллерии. Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре.

В окрестностях Энергодара, на левом берегу Днепра, расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

 Путин сделал пугающее предупреждение Западу
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Украинские войска обстреливают Энергодар
Путин заявил о соответствии спецоперации в Донбассе уставу ООН
В СВР указали на разработку Западом планов по оккупации Украины
Глава МИД Украины: Запад ждет падения Киева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта