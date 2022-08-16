На Запорожье сообщили об обстреле ВСУ контейнеров с ядерными отходами на ЗАЭС

«Один из управляемых снарядов упал всего в 10 м от них [бочек с ядерными отходами]. Другие чуть дальше — в 50, 200 м. Т.к. сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища, и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и даже сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет “грязная бомба”, — сказал Рогов.
По его словам, второе уязвимое место АЭС — это системы охлаждения, которые также обстреливаются. Их повреждение тоже чревато техногенной катастрофой. Сам ядерный реактор построен таким образом, что его можно разрушить только с помощью тактического ядерного оружия.
Он сообщил, что ВСУ уже нанесли несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения непосредственно по охлаждающему контуру ЗАЭС. «Реактор [ЗАЭС] постоянно нуждается в охлаждении <…> Несколько десятков выстрелов тяжелыми видами вооружения наносились именно по охлаждающему контуру. Он так не защищен, естественно, как непосредственно реактор, и в принципе перебить его, нарушить целостность, и не дать возможность [способствовать] качественному охлаждению реактора есть возможность у наших противников», — сказал Рогов.
Киев пытается перебить систему охлаждения ЗАЭС, что может привести к катастрофе масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС, заявил Рогов. По его словам, ВСУ преследуют цель нарушить работу охлаждающего контура ЗАЭС, что может потенциально привести к перегреву реакторов станции.
Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.