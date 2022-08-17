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09:35 (мск), источник: ТАСС

Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Разрывы боеприпасов из-за диверсии на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились, сообщила в среду ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Да, все спокойно», — сказала Федоренко, отвечая на вопрос, прекратились ли разрывы.

Она также уточнила, что к оценке ущерба комиссии пока не приступили. «Еще штаб [совещание по ликвидации последствий ЧС] не провели», — пояснила Федоренко.

По данным Минобороны России, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб нескольким гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. По информации властей Крыма, пострадали два человека, одному потребовалась госпитализация, но его жизни ничего не угрожает.

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