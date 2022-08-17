Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились

«Да, все спокойно», — сказала Федоренко, отвечая на вопрос, прекратились ли разрывы.
Она также уточнила, что к оценке ущерба комиссии пока не приступили. «Еще штаб [совещание по ликвидации последствий ЧС] не провели», — пояснила Федоренко.
По данным Минобороны России, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб нескольким гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. По информации властей Крыма, пострадали два человека, одному потребовалась госпитализация, но его жизни ничего не угрожает.