При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель

«Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.
По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Геноцид».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
При этом ВСУ практически беспрерывно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет «Точка-У» и РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.