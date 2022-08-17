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10:48 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель

ЛУГАНСК, 17 авг — РИА Новости. Жертвой обстрела города Первомайска со стороны украинских войск стал один человек, еще трое пострадали, заявила в Telegram генпрокуратура Луганской Народной Республики.

Спецоперация на Украине

«Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.

По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Геноцид».

В ведомстве уточнили, что украинские войска открыли огонь по Первомайску накануне вечером, около 20:20. Они выпустили из HIMARS три ракеты, одна из которых попала в многоэтажку. Там обрушились три этажа.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

При этом ВСУ практически беспрерывно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет «Точка-У» и РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.

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